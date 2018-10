Genieten: de komende nachten is er een sterrenregen te zien

Mocht je nog iets romantisch met je partner willen doen, dan loont het zeker om de komende nachten wat langer op te blijven (of juist héél vroeg op te staan). Eén van de spectaculairste sterrenregens, de Orioniden, is namelijk te zien boven ons land.

Dat meldt de site Weerplaza.

Hoogtepunt

De meteorenzwerm is komende maandag op zijn hoogtepunt. Onder ideale omstandigheden zijn er ongeveer 20 tot 25 meteoren per uur te zien. Helaas is het spektakel door de volle maan en bewolking wel iets minder te zien. Weervrouw Diana Woei: “De kans op wolkenvelden is best groot en hoewel de vallende sterren met het blote oog te zien zijn, kan bewolking natuurlijk wel roet in het eten gooien.”

Wennen aan het donker

Ook komende nacht zijn er al vallende sterren te zien. Weliswaar minder dan maandag, maar nog steeds zo’n negen per uur. De condities zijn het beste na het ondergaan van de maan, iets na 5.00 uur. Woei: “Kies een goede plek uit, het liefst op het platteland, weg van het stadslicht en straatlantaarns. Laat je ogen ongeveer 15 minuten aan het donker wennen. Neem voor het comfort een strandstoel mee. En kleed je warm aan, want de nachten zijn komend weekend koud.”

Bron: AD Foto: iStock