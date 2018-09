Let op: precies zó lang kunnen we nog genieten van mooi nazomerweer

Hoe veel we tegenwoordig ook kunnen met alle technologie, het weer op de lange termijn voorspellen blijft een dingetje.

Toch doen meteorologen een poging en wat blijkt? Die nazomer duurt nog wel even.

Zeker de maand september is het nog aardig warm voor de tijd van het jaar en schijnt het zonnetje regelmatig. Tot aan 23 september is het zelfs wat warmer dan we gewend zijn in september.

Pas vanaf 1 oktober lijkt de herfst écht te beginnen. Dan wordt het volgens de verwachtingen een stuk koeler. Het wordt zelfs te koud voor de tijd van het jaar. In oktober is het normaal gesproken gemiddeld 10,7 graden in ons land, maar het lijkt erop dat het al wat kouder gaat worden. Het mag dan wel fris worden, toch is er voor die periode ook veel droog weer voorspeld. En dan is de herfst lang zo erg nog niet, toch?

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock