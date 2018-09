Nog even genieten van de nazomer: na dit weekend tot 25 graden

Hoera! We hoeven nog niet volledig vaarwel te zeggen tegen de zomer. Na dit weekend gaan de temperaturen namelijk nog even stijgen: het kwik zal klimmen naar 22 tot 25 graden.

En dat terwijl we normaal gesproken op zo’n 17 graden zouden moeten zitten tussen half september en november. De ex-orkaan Helene heeft daar verandering in gebracht en zorgt voor warmer weer vanaf vrijdag.

Prachtige dagen

“Het worden prachtige dagen. Het blijft droog met weinig wind. Alleen in het weekend krijgen we te maken met een buitje, maar daarna hebben we heerlijk weer”, aldus Ben Lankamp, meteoroloog bij Weerplaza. Dinsdag en woensdag lijkt het er zelfs op dat het tot 25 graden kan worden. Een héérlijke temperatuur om nog even in het zonnetje te genieten van de nazomer.

Vooruitzicht

Maar dat blijft niet lang duren, meent Lankamp. “Het kan hierna een stuk wisselvalliger worden.” Toch blijft de meteroloog positief: “Maar dat blijft koffiedik kijken. Volgende week kunnen we daar meer over vertellen.”

Vandaag

Een deel van Nederland kon vandaag al genieten van die hoge tenperaturen, een ander deel daarentegen niet. In het noorden en midden van Nederland was het bewolkt en viel er regen, terwijl het in het zuiden zonnig was met 25 graden. Ook vanavond blijft het in het zuiden droog en kan er in het noorden en midden af en toe regen vallen.

Morgen kan er echter wél regen vallen in het zuiden omdat de bewolking dan daarheen trekt. In het gehele land wordt er zo’n 15 tot 20 graden voorspeld.

Terwijl een groot deel van het land tegen wolken aankijkt is het in het zuiden inmiddels #zomers warm. https://t.co/KnY6oowYkS pic.twitter.com/8NSAJWPuJZ — Weerplaza.nl (@Weerplaza) 11 september 2018

