Wát een feestje: temperaturen lopen vandaag op tot 29 graden

Kleed je vooral lekker luchtig aan vandaag, want volgens Buienradar wordt het de warmste dag van de hele week! De temperaturen lopen vandaag op tot zo’n 27 graden, en in het zuidoosten kan het lokaal zelfs 29 graden worden.

Gelukkig is het niet alleen vandaag lekker weer. “Ook morgen is het nog steeds zomers warm, maar wel met iets meer wolken,” aldus Buienradar-meteoroloog Maurice Middendorp.

Lekker briesje

De maximumtemperaturen lopen uiteen van 23 graden in de kustgebieden tot 26 graden in het binnenland. In de middag kunnen we genieten van een lekker briesje: de wind draait dan in het westen naar het noordwesten waardoor er koelere lucht het land binnenstroomt.

De zon komt terug

Deze wolken zorgen helaas wel voor lagere temperaturen, en dan met name donderdag. “Hemelvaartsdag wordt het ruim 10 graden kouder”, vertelt Middendorp. De temperatuur zal niet veel hoger oplopen dan 15 graden. Hierbij valt er waarschijnlijk ook nog wat regen. “In de ochtend trekt een buiengebied het land uit. Af en toe breekt de zon daarna door, maar ’s middags ontstaan landinwaarts nieuwe buien.” Vrijdag en zaterdag wordt het gelukkig weer wat beter.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock