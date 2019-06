Geprikt door een cactus? Zó krijg je die vervelende naalden er weer uit

Cactussen zijn prachtige planten, maar helaas kunnen ze ook héél vervelend steken. Met een beetje geluk zit de naald niet te diep en haal je ‘m er zo weer uit, maar wat als dit niet het geval is?

Hier een aantal tips om die vervelende cactusnaalden te verwijderen.

Met een pincet

Als je de naald er niet met je vingers uit krijgt, biedt een pincet uitkomst. Trek de naalden er zo voorzichtig mogelijk uit, zodat ze niet halverwege afbreken.

Gebruik lijm

Wil je meerdere naalden er in één keer uittrekken? Dan kan een beetje lijm helpen. Smeer een laagje simpele, witte schoollijm uit over de plek waar de naalden zitten en laat dit zo’n 5 tot 10 minuten drogen. Trek vervolgens het laagje er weer af. Als het goed is blijven de naalden aan de lijm plakken en worden ze er dus weer uitgetrokken.

Een beetje tape

Geen lijm in huis? Probeer het dan eens met (duct)tape. Plak een stukje tape over de plek waar de naalden zitten en druk dit goed aan. Trek vervolgens de tape er zo snel mogelijk af. Als het goed is trek je zo in één keer alle naalden eruit.

Wrijven met panty

Klinkt misschien een beetje gek, maar werkt wél: pak een panty, maak er een bal van en wrijf er voorzichtig mee over de plek. De kans is groot dat de naalden aan de panty blijven plakken waardoor je ze eruit krijgt. Gooi de panty voor de zekerheid weg.

Puimsteen

Krijg je de naalden er echt met geen mogelijkheid uit? Dan is de kans groot dat ze er vanzelf na een tijdje weer uitkomen. Mocht je er toch veel last van hebben, dan kun je met een puimsteen de naaldjes van je huid polijsten op plekken die niet te gevoelig zijn, zoals onder je voet. Je trekt de naald dan niet uit je huid maar je slijpt als het ware de puntjes eruit.

Bron: WikiHow. Beeld: iStock