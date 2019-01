Wie durft: een geurkaars die naar jus ruikt in je huis

Het bekende kiprestaurant KFC brengt een speciale geurkaars op de markt en nou ja, daar moet je wel zin in hebben. De kaars ruikt namelijk naar jus.

Jawel, vette vleesjus.

En die kleur heeft de kaars ook precies. De kaars is in Engeland te krijgen, omdat daar vaak friet en kip met jus wordt gegeten.

Woonkamer vol fastfood

De keten maakt wel duidelijk dat het niet de bedoeling is dat de kaars opgegeten wordt en dat het ook niet echt lekker smaakt in combinatie met friet. Het is geen saus. Nee, het is echt bedoeld om te laten branden in je huis. Zodat je huis altijd naar KFC ruikt als je daar zin in hebt, zeg maar.

The Gravy Candle. Yes. A KFC Gravy scented candle. And you could win one, enter here – https://t.co/htHfjavCZ4 pic.twitter.com/IKudhQi3Em — KFC UK & Ireland (@KFC_UKI) 21 januari 2019

Wat voor jou?

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Twitter