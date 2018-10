Is het nou écht gevaarlijk om water dat een nacht naast je bed staat te drinken?

Echt gebeurd: dit weekend gooide ik een glas water dat al een nacht naast mijn bed stond tóch maar leeg omdat ik niet helemaal zeker wist of het nou wel goed is om dat nog te drinken. Terecht? Of had ik het glas gewoon leeg kunnen drinken?

Op internet zijn verschillende berichten te vinden over dit onderwerp. De een zegt dat het niet goed is voor je gezondheid om een glas water te drinken dat al even naast je bed staat doordat er bacteriën in het water ontstaan, terwijl de ander zegt dat er niets aan de hand is en je dit príma kunt drinken. Nu.nl zocht uit welke van de twee beweringen nou waar is.

Niet gevaarlijk

Microbioloog Peer Timmers zegt tegen de nieuwssite dat het water van smaak kan veranderen, maar dat is niet gevaarlijk of giftig. Dit komt doordat er koolzuur ontstaat, maar dat is net zo ongevaarlijk als zuurstof in frisdrank. Dat geldt ook voor de bacteriën in het glas. Bacteriën in water zouden namelijk geen ziekteverwekkende bacteriën zijn. Het antwoord: je kunt dat glas dus gewoon leegdrinken als je ’s morgens wakker wordt. Opgelost!

Bron: Nu.nl. Beeld: iStock.