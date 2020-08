Hoe gevaarlijk is een wespensteek? Dit moet je weten

Het is natuurlijk niet echt de maand van de wesp, maar in augustus zijn ze er wel vaker dan in de rest van het jaar. En dat heeft te maken met de levensloop van dit beestje. Zoals we veelal wel weten zijn dit sociale insecten. Ze leven in een nest waar de werksters zorgen voor de larven. Aan het einde van juli en begin van augustus zijn de larven volgroeid. Dat betekent dat de werksters niet meer voor het voedsel van de larven hoeven te zorgen. Ze gaan nu op zoek naar suikerbronnen voor energie. En met dit mooie weer zijn er veel suikerhoudende voedingsmiddelen te vinden bij de mensen.

Eerste hulp bij een steek

Maar stel dat je gestoken bent, wat kun je dan het beste doen? Als je nog niet weet welk dier je gestoken heeft: een wesp, bij of hoornaar, probeer dan eerst het insect te identificeren. Bij een wesp blijft er geen angel of gifklier achter, maar bij een bij wel. Die haal je er overigens nooit uit met een pincet, want dan kan de gifklier open gaan en verspreid je meer gif. Haal de angel er met een nagel of botte kant van een mes eruit. Wordt je op je hand gestoken, dan is het slim of ringen te verwijderen. Zo komt de bloedvoorziening van de vinger niet in het gedrang als je hand opgezwollen raakt. De steek reinig je met water en zeep, en ontsmet je met ontsmettingsmiddel. Als je veel pijn houdt kun je een pijnstiller nemen.