Gevaarlijke reuzenteek gespot vlakbij Nederlandse grens

In Duitsland, vlakbij de Nederlandse grens, zijn de afgelopen dagen maar liefst 6 hyalomma-teken gevonden. Niet bepaald een geruststellende vondst, aangezien de teken 3 keer zo groot zijn als normale teken en mensen kunnen volgen en ruiken van tientallen meters afstand.

De dieren kunnen zeer gevaarlijke ziektes overbrengen. Zo dragen de beestjes het virus dat Krim-Congo-koorts veroorzaakt bij zich. Dit is een virus dat zich verspreidt via bloed- en lymfebanen en leidt tot leverschade.

Gevonden op boerderij

Eén van de teken werd door onderzoekers van de Universiteit van Hohenheim aangetroffen op een paard in Nedersaksen. De 5 overige teken werden gevonden op een boerderij in Geldern, een stad die tegen de Nederlandse grens aan ligt, zo meldt RTL Nieuws.

Op de rug van trekvogels

Het is niet de eerste keer dat er een reuzenteek bij onze oosterburen is gespot. De beestjes leven oorspronkelijk in Afrika en Azië, maar reizen op de rug van trekvogels mee naar Europa.

Grote zorgen

Toch is de vondst van deze teken allesbehalve geruststellend. Volgens onderzoekers zou de vroege signalering van de beestjes betekenen dat ze de Duitse winter hebben overleefd. Dit betekent dat de teken al in het land waren vóór de terugkeer van trekvogels en dat zij zich mogelijk verder door de regio zullen verspreiden.

Na iedere (bos)wandeling, zeker in de buurt van de Duitse grens, jezelf en elkaar grondig exporteren op teken, dus!

Zorgen om tropische ‘reuzenteek’ die kan overwinteren in Duitsland https://t.co/Hk6ClGo6GL pic.twitter.com/MH0PcGG8wj — RTL Nieuws (@RTLnieuws) 13 juni 2019

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock