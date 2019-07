Voor dít gevaarlijke visje moeten we deze zomer op het strand oppassen

Veel mensen vinden die warme zomerdagen heerlijk, want dan kunnen we lekker vaak naar het strand. Maar nu blijkt dat we goed op moeten letten voor een visje dat net zo dol is op onze kust als dat wij zijn.

Warmer en warmer

Uit Belgisch onderzoek blijkt dat de giftige pieterman langzaamaan de Noordzee verovert. Dit venijnige visje vermaakt zich net als wij prima in ‘onze’ zee, omdat de temperatuur van het water de afgelopen jaren met bijna twee graden is gestegen. Ook graaft het beestje zich graag in het zand. “Dat kan aan onze Hollandse kust natuurlijk prima”, legt microbioloog Arthur Oosterbaan aan RTL Nieuws uit.

Pijnlijk steken

En dát is voor alle vrolijke strandgangers niet ideaal. De pieterman kan namelijk flink steken, wat erg pijnlijk is. Vooral in Zeeland moet je goed oppassen, maar de visjes zijn ook rondom de Waddeneilanden gespot. “Als je gewoon normaal doet, is er niet zoveel aan de hand”, vertelt Oosterbaan. “Maar als een pieterman zich bedreigd voelt, gaat-ie steken. Dus pas op dat je er niet per ongeluk op gaat staan of eentje oppakt.”

Heet water

Ben je gestoken door een pieterman? Dan kun je het beste heet water over de beet gooien. “Maar niet té heet, anders krijg je brandwonden. Een steek van een pieterman zit vol eiwitgif en dat breekt af als je er heet water overheen gooit. Dan ben je snel van de pijn af”, luidt het advies van Oosterbaan.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP