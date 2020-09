Dít zijn de gevaarlijkste plekken in huis om sex te hebben

Een spannend sexleven: dat willen we allemaal. Maar ook weer niet zó spannend dat je op de Eerste Hulp belandt met je liefde. Ongelukjes tijdens de sex voorkomen? Doe het dan vooral niet op déze plekken.

De Britse organisatie End of Tenancy Cleaning London is gespecialiseerd in schoonmaken van kamers. Grote kans dat ze in deze kamers weleens iets spannends (of vies…) tegenkomen, want de organisatie besloot een opvallend onderzoek te doen. Het bedrijf ondervroeg 2.397 deelnemers over ongelukjes tijdens de sex.

Blessures tijdens de sex

En de resultaten zijn behoorlijk pijnlijk: maar liefst 89% van de mannen en 49% van de vrouwen heeft zich weleens flink bezeerd tijdens het bedrijven van de liefde. 72% bezeerde zich weleens aan het hoofd, 61% aan de benen, 58% aan de rug, 49% aan de heupen en 38% aan de armen. Ouch!