Waarom je beter niet in je gewone kleding op bed kunt gaan zitten

Het komt misschien niet vaak voor, maar we gaan allemaal weleens even op bed zitten met onze gewone kleding aan. Al is het maar om even uit te rusten tijdens de grote schoonmaak.

Of misschien zit je wel regelmatig op bed een filmpje te kijken in je gewone kleding. Dat kun je beter niet meer doen. Je hebt de hele dag met je broek op stoelen en bankjes gezeten waar ook andere mensen op zitten. Deze meubels zijn over het algemeen niet heel fris. De bacteriën die via deze plekken op je kleding terecht zijn gekomen, komen dan weer in je bed terecht. En die plek wil je toch het liefst zo fris mogelijk houden? Kleed je dus in het vervolg even om voor je gaat liggen.

Koffers

Hetzelfde geldt overigens ook voor koffers en tassen. Deze zet je op de grond, in je fietsmand en op andere niet zo hygiënische plekken. Pak je tas of koffer dus niet op bed uit, maar laat de bagage lekker op de vloer staan. Wel zo fris.



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Grazia.nl. Beeld: iStock.