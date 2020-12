Gezaagd of in pot: welke soort kerstboom blijft het langst mooi?

Kun jij niet meer wachten met het kopen van een kerstboom, maar wil je er tot na de jaarwisseling van genieten? Kies jouw kerstboom dan zorgvuldig uit.

Je hebt al heel veel verschillende soorten kerstbomen en dan heb je ook nog een verschil in een boom met kluit of een gezaagde boom. Is een van de twee soorten een betere keuze als je er zo lang mogelijk van wil blijven genieten?

Kerstboom in pot of gezaagd

Het korte antwoord: ja, een kerstboom in pot gaan langer mee. Kerstbomen die zijn gekweekt in de pot zijn de beste optie (deze staan minstens de laatste twee jaar van de teelt in een pot in de grond) en kun je zelfs na de kerstperiode in je tuin planten. Bomen die met kluit uit de grond worden gehaald en vervolgens in een pot worden gezet, zullen het niet overleven in de tuin. Deze bomen kunnen ook heel lang in huis overleven, maar soms zijn de wortels van deze bomen wel beschadigd bij het uitsteken. Ook kunnen de bijwortels te klein zijn waardoor de boom water niet goed opneemt. Let hier dus goed op bij het kopen van de boom.