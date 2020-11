Een beetje extra gezelligheid in huis is op dit moment geen overbodige luxe. Heb jij ook behoefte aan wat meer warmte en knusheid in huis? Deze fijne slaapkamertrends helpen je het najaar door.

Nu je de gezelligheid niet buiten de deur kunt zoeken, is het nog belangrijker dat je huis een knusse plek is. Je zult er immers nog veel tijd doorbrengen dit najaar. Een beetje extra gezelligheid is dan ook hartstikke welkom. En met deze fijne slaapkamertrends maak je van jouw slaapkamer een heel knus stekkie.

1. Ruitjes

De ruit is terug van weggeweest en mag ook volop in het interieur gebruikt worden. Daarbij past deze print ook nog eens perfect bij het najaar. Krijg jij al zin in rode wijn en een knisperend haardvuurtje?

2. Schilderijenmuur

De muur met schilderijtjes was al een grote hit voor in de woonkamer. Maar waarom zou je deze trend niet meenemen naar de slaapkamer? Maak het bont door voor allerlei verschillende kleuren te kiezen, of houd het rustig met allerlei prints in één tint.