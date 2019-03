Gezocht: modellen voor de Libelle Zomerweek

Libelle Zomerweek liefhebbers opgelet: het leukste feestje van het jaar is weer in aantocht. Deze keer van 23 mei t/m 29 mei 2019. Het belooft een groot spektakel te worden met als dagelijkse hoogtepunt: de Libelle Zomerweek modeshow. Nieuwsgierig? Lees snel verder!

De Libelle Zomerweek modeshow wordt tijdens de Zomerweek drie keer per dag georganiseerd. Er wordt gedanst, gelachen, gezongen en de laatste mode wordt uiteraard geshowd. Lijkt het je leuk om iedere dag de catwalk jouw thuis te maken? Dan is dit wat voor jou! We zijn namelijk opzoek naar Libelle lezeressen (vanaf 30 jaar en met een minimale lengte van 1.70m) die mee willen doen in onze modeshow.

Relevante hobby

Ervaring is niet vereist, maar als je kan zingen, dansen of bijvoorbeeld rollerschaatsen laat het ons dan weten. We vinden het leuk om zoveel mogelijk talenten op de catwalk te laten zien.

Selectie- en repetitiedagen

Om je klaar te stomen voor de Libelle Zomerweek is het belangrijk dat je de volgende dagen beschikbaar bent:

4 april voor de selectiedag

14 mei voor het passen van de outfits

17, 18, 19 mei voor repetities van de choreografie op onze redactie

21 mei voor de repetitie op de Zomerweeklocatie in Almere

En uiteraard 23 t/m 29 mei voor de Libelle Zomerweek zelf!

Aanmelden

Vind je het leuk om mee te doen en ben je op alle bovenstaande data beschikbaar? Meld je dan uiterlijk voor 27 maart aan via modellen.nl@sanoma.com o.v.v. Libelle Zomerweek-model.

Gegevens

We zien de volgende gegevens graag terug in jouw e-mail:

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres

Leeftijd, lengte, confectie- en schoenmaat

Een duidelijke pasfoto én een foto waar je helemaal, van top tot teen, op te bewonderen bent.

Vergoeding

Naast eeuwige roem en een hele leuke week staat er ook een fijne vergoeding voor je klaar.

We kijken uit naar je aanmelding!

