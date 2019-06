Verwacht je niet: déze groente- en fruitsoorten zijn (gedeeltelijk) giftig

Van sommige besjes en paddenstoelen wist je waarschijnlijk al dat je ze beter niet in het wild kunt plukken, maar wist je dat sommige alledaagse groente- en fruitsoorten ook giftige delen bevatten?

Bij de volgende voedselproducten moet je daarom goed opletten.

Tomaten

Gelukkig is een tomaat zelf niet giftig, anders zouden we dat allang gemerkt moeten hebben, maar het is wel belangrijk dat je de steeltjes en blaadjes eraf haalt, want hier zit gif in. Heb je ze per ongeluk toch opgegeten? Dan zou je last kunnen krijgen van krampen en buikpijn.

Rabarber

Ook de bladeren van rabarber zijn geen pretje voor het menselijk lichaam. In de bladeren zit oxaalzuur, een stof die je bijvoorbeeld ook in antiroestmiddelen vindt. Oxaalzuur veroorzaakt misselijkheid en een brandend gevoel in je mond.

Pitten

Let op met de pitten van appels, pruimen, kersen, peren en abrikozen. Hier zit waterstofcyanide in. Slik je per ongeluk toch een pit door, dan kun je last krijgen van hoofdpijn, duizeligheid, braken en verwarring. Niet fijn…

Groene aardappels

Zit er een groene aardappel in je zak? Eet deze dan niet op! Groene aardappels bevatten solanine, een natuurlijk pesticide dat giftig is voor mensen. Mocht je het toch opeten, dan wil je het lichaam het er zo snel mogelijk uit hebben. Daarom krijg je last van overgeven en diarree. Normale aardappels zijn overigens helemaal veilig.

Amandelen

Met de amandelen uit de supermarkt is gelukkig niks mis, maar als je onbehandelde en onbewerkte amandelen eet, krijg je de gifstof cyanide binnen. Deze stof verdwijnt tijdens het verhittingsproces, waardoor je verhitte amandelen wel veilig kunt eten.

Vlierbessen

Vlierbessen groeien in groten getale in Nederland, maar je kunt ze beter niet plukken. Zowel de besjes als de steeltjes en blaadjes kunnen buikkrampen veroorzaken.

