Giftige 'kwallen' gespot voor de kust van Ibiza, Menorca en Mallorca

Ben of ga jij binnenkort op vakantie naar Ibiza, Menorca, Mellorca of andere eilanden van de Balearen? Let dan goed op: daar zijn de zogeheten giftige ‘Portugese oorlogsschepen’ gespot.

Portugese oorlogsschepen zijn wezens die erg op kwallen lijken en ze zijn zeer giftig.

Advertentie

Afgedreven

De dieren zijn door de stroming deze lente bij de kust van Mallorca terechtgekomen. Daarna zijn de door de wind verder afgedreven. Een Berlijnse vrouw merkte de wezens als eerste op en fotografeerde ze, schrijft de Duitse krant Die Welt. Marinebiologen van het Alfred Wegener Instituut bevestigden daarna de vermoedens: het zijn Portugese oorlogsschepen. De wezens zijn op 14 mei vlakbij Sant Jordi gespot en zijn daarna ook gezien aan de kust van Menorca en Ibiza, bevestigt het Spaanse Ministerie van Milieu. Ook Portugal meldt dat mensen langs heel de kust moeten uitkijken voor de kwal-achtigen.

Niet aanraken

Wat je moet doen als je ze tegenkomt? In elk geval nóóit aanraken, waarschuwt een woordvoerster van het ministerie. Het gif van de Portugese oorlogsschepen veroorzaakt veel pijn en je kunt koorts krijgen, in shock raken of ademhalingsproblemen krijgen. “Als je een exemplaar vindt, waarschuw dan onmiddellijk de kustwacht en bel het noodnummer”, zegt het Spaanse ministerie.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: iStock