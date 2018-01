Alle vriendinnen verzamelen: er is een gin-spa geopend

Wat een genie ben je als je twee van de fijnste dingen des levens combineert in één: gin-tonics en massages. In Glasgow is een spa geopend waar je van de lekkerste gin-tonics kan genieten terwijl je in de watten wordt gelegd.

Daarnaast zijn alle kruiden die tijdens de behandelingen worden gebruikt ook gebaseerd op het populaire drankje. Je kan massages, facials en pedicures krijgen met producten waarin kruidnagel, lavendel, eucalyptus en/of roze grapefruit zijn verwerkt. Je kiest je behandeling op basis van hoe je je wil voelen. Je hebt de keuze uit blij, actief, rustig, puur of detox.

Glasgow

Al om? Dan kun je er meteen een weekendje Glasgow aan vastplakken. De Gin Spa zit namelijk in de grootste stad van Schotland gevestigd. Daarnaast ziet het er ook nog eens prachtig uit. Als je ons zoekt: wij zitten alvast in het vliegtuig.

Bron: The Independent. Beeld: Instagram