Girlpower! Alleen meisjes door naar finale The Voice Kids

Het belooft een spannende finale te worden bij The Voice Kids. Na vijf afleveringen blind auditions en twee weken battles zijn Eefje, Kaylee, Stella en Yosina er vrijdagavond in geslaagd een plek in de finale te veroveren.

Dit betekent dat we een finale krijgen te zien met alleen maar meisjes!

IJzersterke optredens

De 11-jarige Stella uit Utrecht uit het team van Ali B haalde de finale met een prachtige vertolking van Faith van Stevie Wonder ft Ariane Grande. Ook de 11-jarige Eefje uit het team van Ilse de lange zette een ijzersterk optreden neer. Zij bereikte de finale met Hou van jezelf, een vertaling van Love Yourself van Justin Bieber.

Finale

De elfjarige Yosina uit het team van Marco Borsato zong zichzelf naar de finale met het liedje Ken je mij van Trijntje Oosterhuis. Kaylee wist een plek in de finale te veroveren met het nummer There You’ll be van Faith Hill. Kaylee zit in het team van Douwe Bob die dit seizoen voor het eerst meedoet als vierde coach.

Bron en beeld: The Voice Kids/YouTube