Niet kopen, maar geven: het is vandaag 'Giving Tuesday' en dit is de betekenis

Na een weekend vol Black Friday-aanbiedingen was het maandag nog niet afgelopen en deden veel winkels weer mee met Cyber Monday. Het kortingsfestijn is nu toch écht achter de rug. Dinsdag is het namelijk ‘Giving Tuesday’ en gaan we niet meer kopen, maar juist geven.

Na Black Friday en Cyber Monday vieren we in Nederland dit jaar voor het eerst ook Giving Tuesday. Ook deze dag is overgewaaid vanuit Amerika. Giving Tuesday staat in tegenstelling tot de andere dagen niet in het teken van kopen, maar juist van geven. We denken op deze dag niet aan onszelf, maar aan een ander door ons in te zetten voor een goed doel. Dit kan een donatie zijn, maar je kunt bijvoorbeeld ook vrijwilligerswerk gaan doen of een rondje door de buurt met de collectebus.

Betekenis Giving Tuesday

In Amerika bestaat deze dag al langer en is te zien dat mensen niet alleen op deze dinsdag, maar zich ook in de periode daarna op welke manier dan ook inzetten voor het goede doel. Ook in Nederland kan deze dag best weleens een succes worden. Tijdens de afgelopen twee kortingsdagen gaven veel mensen ook aan klaar te zijn met het kopen, kopen, kopen. Zo’n dag als deze is dus een mooi tegengeluid.

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: iStock