Dit is waarom je zaterdag overal in Amsterdam goedkoop gladiolen kunt kopen

De dood of de gladiolen, moet kweker Theo Theunissen gedacht hebben toen hij zaterdag de straat op ging met zijn bloemen. Door de coronacrisis dreigde hij met 300.000 gladiolen te blijven zitten, maar daar bedacht hij samen met 2 vrouwen een creatieve oplossing voor.

Zaterdag liepen honderden mensen met bossen gladiolen door Amsterdam. In 4 stadsdelen kon je namelijk voor een mooi bedrag een bijzondere bos bloemen kopen.

De bossen gladiolen waren eigen bestemd voor wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse, maar ja, die ging niet door. Kweker Theo Theunissen zat daardoor wel even met de handen in het haar. Hij verzorgt namelijk, samen met zijn familie, al sinds jaar en dag de bloemen die tijdens de finish op de ‘Via Gladiola’ worden uitgereikt aan de deelnemers.



De bollen waren net de grond in, toen duidelijk werd dat het coronavirus toch niet zomaar een griepje was. “We moesten iets doen en konden niet afwachten”, zegt Theo tegen de Telegraaf. “Het is sowieso niet het allerbeste jaar voor de bloemenbranche. En voor onze familie natuurlijk nog een extra strop, omdat we geen gladiolen kunnen verkopen voor de finishdag.”

Gladiolen in Amsterdam

Lieve Nieuwint en Vicky van der Spoel, 2 dames die zich al sinds de crisis inzetten voor boeren om ze te helpen met hun overtollige producten, hielpen Theo met de verkoop van de gladiolen in Amsterdam. Hij was niet de enige die vandaag de bloemetjes buiten zette. Ook ontfermden Lieve en Vicky zich over tulpen van Jos uit Noordwijk, gerbera’s van Wout en Bea uit de Kwakel en pioenrozen van Wim uit Voorhout.

