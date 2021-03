Het interview van Meghan en Harry met Oprah heeft veel stof doen opwaaien. Het Britse koningshuis heeft echter nog niet gereageerd op het veel besproken tv-interview. Dit zou komen omdat queen Elizabeth ‘weigert’ een statement naar buiten te brengen.

In het openhartige interview met Oprah deden Harry en Meghan uit de doeken hoe ze werden behandeld door Buckingham Palace. Zo zou er sprake zijn van racisme binnen de Britse koninklijke familie. Voordat hun zoon Archie werd geboren, ontstond er namelijk discussie over zijn huidskleur. Ook vertelde Meghan dat ze psychische hulp nodig had en dit werd geweigerd.

Advertentie

Gezamenlijk statement

The Times meldt dat Queen Elizabeth en haar personeel in crisisoverleg zijn over hoe ze moeten reageren op de aantijgingen, maar nu nog geen statement willen maken. Er zou een gezamenlijk statement van queen Elizabeth, prins Charles en prins William hebben klaargelegen waarin ze de waardering en liefde voor Harry en Meghan uitspraken, maar dat is geschrapt. Het is nog onduidelijk of we ook de kant van het Britse koningshuis zullen horen.

Dit is dé dag dat Queen Elizabeth (94) gaat aftreden:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Rtlboulevard. Beeld: Brunopress.