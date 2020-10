Zóveel glazen frisdrank per dag zijn al schadelijk voor je gezondheid

Dat frisdrank niet het gezondste drankje is om te drinken was al bekend, maar uit nieuw onderzoek blijkt dat de impact nog veel groter is dan we dachten.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft onderzoek gedaan naar de impact van frisdrank op onze gezondheid en daaruit is gebleken dat 2 glazen per dag al schadelijk zijn voor je gezondheid.

Onderzoek

Aan het onderzoek deden 450.000 volwassenen uit 10 Europese landen mee. De deelnemers waren gemiddeld iets ouder dan 50 jaar en zijn voor het onderzoek zo’n 16 jaar gevolgd. In die tijd zijn 41.600 van deze mensen overleden. De onderzoekers zochten uit of ze dat konden linken aan het aantal glazen frisdrank dat ze per dag dronken.