Glibberen en glijden: code geel is nog tot en met vrijdagmiddag van kracht

Het is je vanochtend misschien al opgevallen: het is op sommige plekken spekglad. Dat betekent oppassen geblazen – en na vandaag zijn we er nog niet vanaf.

Op lokale wegen kan het door bevriezing van sneeuw(resten) verraderlijk glad zijn. Volgens metereologen verdwijnt die gladheid pas in de loop van morgenmiddag. Vooral het noordoosten heeft het qua kou zwaar te verduren gehad. Dankzij opklaringen vroor het daar matig tot streng. Door bewolking had de rest van het land daar een stuk minder last van.

Winterse neerslag

Vandaag is het bewolkt met kans op wat winterse neerslag aan zee. Vannacht gaat het weer flink vriezen met temperaturen die plaatselijk dalen tot -8. Op de plekken waar nog veel sneeuw ligt, wordt het nog kouder.

Flinke wind

Wie hoopte op net zo’n idyllisch winterweekend als vorige week, komt van een koude kermis thuis. Morgen slaat het weer om en moeten we ons voorbereiden op een mix van regen en natte sneeuw. In het weekend wordt het met zo’n 5 à 6 graden een stuk warmer, maar voelt het door de flinke wind alsnog ijskoud. Ná het weekend zakken de temperaturen en is er wederom kans op sneeuw.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP