Modetrend: hoe leuk zijn deze glittergympen voor de feestdagen?

Zangeres Miley Cyrus heeft in samenwerking met Converse haar eigen schoenencollectie gemaakt. De eerste foto’s van de simpele sneaker met glitters staan op Instagram. Superleuk voor de feestmaand december!

Op Instagram heeft de zangeres de eerste beelden van de nieuwe collectie gedeeld. Ze poseert met verschillende modellen witte sneakers met glitterzolen. Daarbij onthult Miley meteen dat de gympen binnenkort verkrijgbaar zijn. Of ze ook in Nederland te koop zijn, is nog niet bekend.

Are you freaking out?!?! Because I am!!!!!! @converse collab! 💕💕💕 Bubble gum glitter high tops! Een bericht gedeeld door Miley Cyrus (@mileycyrus) op 17 Nov 2017 om 9:54 PST

MORE of my @converse collab designs coming soon! This is just the 1st round of samples! 🌈 LOVE! White w/ glitter low tops! Een bericht gedeeld door Miley Cyrus (@mileycyrus) op 17 Nov 2017 om 9:56 PST

Leuke lookalikes

Kun je tóch niet wachten om deze glitterschoenen te bemachtigen, dan hebben we een paar leuke lookalikes voor je op een rijtje gezet.

Bron: Grazia. Beeld: iStock