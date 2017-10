Geen liefhebber van glühwein? Dit is hét drankje van deze winter

Glühwein: of je vindt het heel lekker of je vindt er echt helemaal niets aan. Voor die tweede groep is er nu ook een ander drankje voor op de wat koudere winterdagen.

Al een paar jaar is gin tonic een heel populair drankje en daar dachten de makers van dit winterse drankje handig gebruik van te kunnen maken. Je kunt met gin namelijk ook glühgin maken. En het is zo gemaakt: je voegt een beetje gin toe aan de rode wijn en verwarmt dat samen. Voeg een paar schijfjes sinaasappel en citroen toe en eventueel een kaneelstokje en kruidnagel en het drankje is klaar. Laat de winter maar komen!

🍋🍋🍋 Een bericht gedeeld door Page To Plate (@page_to_plate) op 14 Okt 2017 om 7:46 PDT

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: Instagram.