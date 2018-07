Goed nieuws voor de fans die vanavond 'GTST' moeten missen

Wie vrijdagavond ook doodsangsten heeft uitgestaan om het lot van Rik, Nina en Loes moet helaas een paar weken wachten voordat duidelijk wordt wie het er levend vanaf gaat brengen in de serie.

Toch hoef je vanavond niet sip op de bank te gaan zitten om je af te vragen wat je nu in hemelsnaam iedere avond om 20.00 uur moet gaan doen, want vanaf vanavond worden er iedere avond GTST-classics uitgezonden: spraakmakende afleveringen uit de ondertussen 28 seizoenen GTST, uitgekozen door de cast zelf.

GTST Magazine

Maar wie liever de komende weken die flinke stapel kranten en tijdschriften wil gaan wegwerken nu je iedere avond een halfuurtje over hebt, moet zeker óók het GTST Magazine kopen.

Ook dit jaar hebben de GTST-acteurs namelijk een eigen magazine uitgebracht, van maar liefst 196 pagina’s dik. De glossy staat vol met vakantieverhalen, spannende geheimen, exclusieve interviews en nog veel en veel meer.

Hoofdredacteur van het gelegenheidstijdschrift was ditmaal Dilan Yurdakul, die Aysen Baydar in de serie speelt. En wat heeft ze het goed gedaan. Wij hebben het magazine al doorgelezen en zijn ervan overtuigd dat dit een geweldig zomertijdschrift is, óók voor mensen die niet iedere avond GTST kijken.

Jette van der Meij: ‘Dilan en ik lijken best op elkaar’

Iedere acteur heeft een steentje bijgedragen aan het tijdschrift. Jette van der Meij, die al sinds jaar en dag Laura Selmhorst speelt, is als mater familias van de serie bijvoorbeeld in gesprek gegaan met Dilan Yurdakul. “Het was de bedoeling dat Dilan mij zou interviewen over bekend zijn en mijn lange tijd in de serie, maar het is eigenlijk eerder een mooi gesprek geworden”, vertelt ze aan ons. “Wij lijken best op elkaar, ondanks ons leeftijdsverschil. En dat komt wel mooi naar voren denk ik.”

Het GTST Magazine is hier te bestellen. Koop je hem liever in de winkel? Dan kun je op dezelfde website kijken waar het dichtstbijzijnde verkooppunt is.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: ANP.