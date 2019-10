De wetenschappelijke reden waarom het zo goed voelt om te bakken voor anderen

Sta je dolgraag in de keuken om een appeltaart te maken? Of om koekjes te bakken? De kans is groot dat je het vooral leuk vindt om daarna je baksels te delen met anderen.

Er zit een wetenschappelijke reden achter waarom we graag voor anderen bakken.

Dat is: zo kunnen we onze liefde verspreiden. We laten zo zien dat we om de ander geven. Het is een teken van sociaal gedrag: je bent namelijk niet egoïstisch bezig, je deelt je taart of je cupcakes met anderen. Dat zorgt voor een diepere connectie met de mensen om je heen.

Therapie

Daarnaast werkt bakken erg rustgevend: je bent even helemaal in het moment en alleen nog maar bezig met bloem, suiker en ei. Zorgen bestaan even niet. Daarom vergelijken psychologen bakken ook wel met mindfulness. Je leeft in het nu en dat doet je goed.

Het zorgt weer voor minder stress. Je kunt het dus volgens experts zelfs vergelijken met iets als meditatie of therapie. Dit geldt wel alleen voor mensen die van bakken en koken houden en ook vinden dat ze er goed in zijn. Anders kan een taart in elkaar knutselen juist weer voor stress zorgen.

Bron: Huffington Post. Beeld: iStock