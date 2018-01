Bewezen: je wordt dus écht gelukkiger van leuke buren

Mensen die een goede band hebben met de buren, zijn gelukkiger. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.

Uit de cijfers komt naar voren dat ruim 9 op de 10 volwassenen die tevreden zijn met hun woonomgeving, ook tevreden zijn met het leven in het algemeen. Dat geldt vooral als ze veel binding voelen met de buurt en de buren.

Dat laatste is zelfs het belangrijkst: verbinding voelen met anderen heeft veel invloed op ons geluk. Van de buurtbewoners die in de buurt een sterke mate van ‘sociale cohesie’ ervaren is bijna iedereen ook tevreden met hun leven: maar liefst 97%. Mensen die dat niet ervaren in hun buurt zeggen automatisch minder gelukkig te zijn, dat gaat om nog maar 69%.

Hoewel…

Daar moet overigens wel een kleine kanttekening bij worden gemaakt: bewoners van een vrijstaand huis, dus zónder buren, of in ieder geval buren die een stukje verderop wonen, geven sneller aan tevreden te zijn dan mensen met een etagewoning (en dus veel buren), namelijk 97 tegen 88%.

Ach, dat snappen we dan ook wel weer als je zo luxe woont 😉

Bron: Metro. Beeld: iStock

