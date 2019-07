Makers 'Goede tijden, slechte tijden' gaan het volgend seizoen helemaal anders doen

De laatste tijd was er veel te doen rondom Goede tijden, slechte tijden. De kijkcijfers daalden, en dus moet het van de makers volgend jaar helemaal anders.

Producent Rohan Gottschalk zegt in de Telegraaf dat hij naar de kritieken heeft geluisterd.

Vrijdagavond wordt het 29e seizoen van de soap afgesloten. Volgend jaar begint dus het 30e seizoen en dat gaat juist weer lijken op oudere seizoenen. Zo worden er ‘normalere verhaallijnen’ geschreven. Rohan: “Ik denk dat we als makers een stap hebben teruggezet naar het GTST waar mensen de afgelopen 30 jaar van zijn gaan houden. Natuurlijk heeft de kijker niet alles wat in GTST gebeurt in het echt meegemaakt. Maar we gaan meer nadruk leggen op invoelbaarheid en herkenning.”

Ook de 30e verjaardag van de soap wordt volgend jaar groots gevierd met de fans. En erg druk maken de makers zich nog niet om de dalende cijfers van dit seizoen. “De kijkcijfers zijn weliswaar teruggelopen, maar we maken nog steeds bijna elke avond een van de best bekeken programma’s van RTL”, aldus de producent. En ja, ze hebben nog altijd duizenden trouwe fans. Dus voorlopig hoeven we nog niet bang te zijn dat de soap stopt.

