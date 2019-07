Op vakantie? In dít Europese land zijn boodschappen het voordeligst

Als je graag op de kleintjes let, dan kun je volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het beste naar Spanje op vakantie gaan. De prijzen voor voeding blijken hier 4 procent lager te liggen dan gemiddeld in de Europese Unie.

Dat concludeert het CBS na een vergelijking van prijzen in de 5 populairste vakantielanden.

Duurste land

Ons eigen land blijkt helemaal niet zo goedkoop te zijn qua boodschappen doen: eten en drinken is in Nederland juist 1,1 procent duurder dan gemiddeld. Maar voor boodschappen in Frankrijk, Duitsland, Italië en Oostenrijk ben je nóg meer kwijt. Vooral in Frankrijk kunnen de boodschappen aardig aantikken: eten en drinken is hier namelijk 16 procent duurder dan gemiddeld.

Vleesprijzen

Mensen die graag barbecueën op vakantie zijn het duurst uit in Oostenrijk. Vleesprijzen liggen er 45 procent boven het Europees gemiddelde, Frankrijk is 30 procent duurder. Spanje is opnieuw het laagst geprijsd, gevolgd door Duitsland en Italië. Voor aardappelen, groente en fruit is Frankrijk iets duurder dan Oostenrijk.

