Vraag maar raak: dít is de nieuwe Google Assistent

Vorig jaar werd de Google Assistent in Nederland geïntroduceerd. Een spraakassistent op je mobiele telefoon of op de Google Home (speaker) waaraan je al je vragen aan kunt stellen. Van: ‘Wat voor een weer wordt het vandaag?’ tot ‘Kun je een lekker muziekje opzetten?’.

Jij roept en de Google Assistent geeft antwoord of voert het uit.

Libelle’s Floor mocht voor de introductie van de Google Assistent in een supermodern huis met allerlei technische snufjes slapen en direct gebruik maken van de Google Assistent. Hoe dat er aan toe ging, zie je in deze video. De stem van de spraakassistent was toen een vrouw, maar sinds donderdag 18 september kun je ook – als je dat fijn vindt – al je vragen aan de mannelijke Google Assistent stellen.

Antwoord op al je vragen

De Google Assistent is een losse app die je kan downloaden op je telefoon. Je kunt hier allerlei vragen aan stellen. Denk aan: ‘Zet een timer van 6 minuten’ tot ‘Wat is het allerlaatste nieuws’. Maar als je nog meer slimme apparaten in je huis hebt, bijvoorbeeld slimme verlichting, gordijnen of een televisie dan kun je ook tegen Google zeggen: ‘Hey Google, zet de lamp in de woonkamer aan’. Hiervoor hoef je dan niet op te staan en het aan/uitknopje van je lamp in- of uit te schakelen.