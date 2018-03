Hoera! Google Maps komt met déze handige nieuwe functie

Met behulp van Google Maps op je smartphone kun je tegenwoordig overal de snelste route vinden: of je nou reist met de auto, fiets, het openbaar vervoer of de benenwagen. Maar als je in een rolstoel zit, is het helaas niet zo simpel. De snelste route op Google Maps kan dan voor jou vol met obstakels zitten. Gelukkig gaat Google hier iets aan doen.

Google begint vandaag met een proef met het aanbieden van rolstoelvriendelijke routes. Er komt een optie die je in het navigatiesysteem aan kunt vinken, waardoor je snel kunt zien of een route geschikt is voor rolstoelgebruikers.

Uitdagingen

“In stadscentra is het openbaar vervoer vaak de beste manier om te reizen, maar dat brengt voor rolstoelgebruikers of mensen met andere mobiliteitsproblemen een hoop uitdagingen met zich mee”, schrijft Google. “Vaak is er weinig of geen informatie beschikbaar over welke stations en routes met een rolstoel toegankelijk zijn. Daarom introduceren wij ‘rolstoelvriendelijke’ routes in ons navigatiesysteem.”

Proef

De proef begint – helaas voor ons – met rolstoelvriendelijke routes in Londen, New York, Tokyo, Mexico City, Boston en Sydney. Maar dat is nog maar het begin, belooft Google. Ze willen deze nieuwe optie de komende maanden voor steeds meer steden aan gaan bieden. Met een beetje geluk zijn er binnenkort dus ook Nederlandse steden aan de beurt.

Zo werkt het

Hoe werkt het? Je tikt op je smartphone in Google Maps in naar welke bestemming je wilt; bijvoorbeeld in Londen van Hyde Park naar Piccadilly Circus. Klik op ‘route’ en kies de optie ‘openbaar vervoer’. Vervolgens kun je op ‘opties’ klikken (de drie bolletjes rechtsbovenaan) en daar ‘routeopties’ kiezen. Onder het kopje ‘Routes’ staat nu onderaan de optie ‘Rolstoeltoegankelijheid’. En voilà: je rolstoelvriendelijke route wordt berekend!

Bron: Google. Beeld: Istock