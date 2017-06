Zo vaak moet je je gordijnen wassen

Gordijnen reinigen is meestal niet het eerste waar we aan denken tijdens het schoonmaken. Dat is niet erg, want het is ook niet verstandig om ze heel vaak te wassen. Maar als je het dan doet, is het slim om het op déze manier te doen.

Het advies: was ze zo min mogelijk. Dan blijven ze echt het mooist. Zolang ze er schoon uitzien en het huis goed geventileerd wordt, is het zeker nog niet nodig.

Advies

Het advies is ze om ze één keer per jaar te wassen. Het beste is om een vast moment in het jaar te nemen, bijvoorbeeld na de zomer.

Stofvrij

Een efficiënte schoonmaaktip: om de gordijnen toch stofvrij te houden, zou je ze uit kunnen slaan met een handdoek. Het stof komt dan makkelijk los.

Wassymbolen

Kijk van tevoren of je de gordijnen zelf kan wassen of je ze naar de stomerij moet brengen. Als je toch kiest om ze zelf te wassen, moet je goed naar de wassymbolen kijken.

Bekijk eerst of er een tobbe opstaat, die het maximum aantal graden aangeeft. Als er een streep onder het symbool staat, betekent het dat je de gordijnen met een anti-kreukprogramma moet wassen.

Dit symbool geeft aan of je de gordijnen mag strijken. Eén stip in de strijkijzer betekent lauw strijken, 2 warm en 3 heet.

Staat er nog een rondje met een stip? Dan is het hittegevoelig textiel, maar mag het wel in de droger. Bij 2 stippen is het normaal textiel, en mag het in de droger. Als er een kruis doorheen staat, mag het niet.

Gordijnen bleken is géén goed idee. Er staat dan ook een driehoek met een kruis.

De artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Bron: wonen.nl, hln.be. Beeld: iStock