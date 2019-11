De kerstdagen naderen met rasse schreden. En dus is het de hoogste tijd om je alvast te gaan buigen over de menukaart én de aankleding van de tafel. Ga je voor goud dit jaar? Dan moet je in gestrekte draf naar de Action en Lidl, want daar scoor je nu allerlei gouden keukenaccessoires voor een prikkie.

Want als er één kleur is die jouw huis direct in de kerstsferen brengt, is het wel goud. Nietwaar?

Betaalbaar goud

Het is dé trend van het moment om goudkleurige accessoires te gebruiken in de keuken. Goudkleurig bestek, wijnglazen met gouden randje en zelfs blenders in glanzende goudkleur. Meestal zijn dergelijke dingen vrij prijzig, maar bij bovenstaande ketens kosten ze een stuk minder. En dat is zeer welkom, aangezien de decembermaand al duur genoeg is.

Fijne prijzen

Bij Lidl scoor je niet alleen een hippe gouden waterkoker voor slechts € 19,95. Ook kun je er voor minder dan een tientje een goudkleurige keukenweegschaal en een betaalbare broodrooster bemachtigen. En bij Action koop je voor slechts € 14,99 gouden bestek, om je kersttafel dit jaar budgetproof compleet te maken.

Hollen

Let wel: het gouden bestek ligt pas vanaf 27 november in de Action-winkels. Vanaf de 25e kun je al wel je slag slaan bij de Lidl. Dus als je nog wel wat goudkleur in de keuken kunt gebruiken, raden we je aan om zo snel mogelijk naar een kijkje te nemen.

Kan je niet wachten? Wij zochten nog meer fijne gouden items:

Bron: Action, Lidl. Beeld: iStock