Zo krijg je de gourmet-geur binnen een paar minuten uit je huis

Bij Pakjesavond denk je aan cadeautjes en pepernoten, maar ook aan gourmetten. Veel families vieren de verjaardag van Sinterklaas met een gezellig etentje. Maar de geur in huis is de volgende dag wat minder gezellig.

Gelukkig zijn er een paar dingen die je kunt doen om zo snel mogelijk van die vieze luchtjes af te komen. Zo kun je de luchtjes voorkomen door de afzuigkap aan te zetten en de ramen een stukje open te laten. Is dat niet genoeg? Probeer dan een van deze trucjes.

Koffie

Gemalen koffie absorbeert de geur in huis. Dit gaat niet heel snel, maar wanneer je een schaaltje met gemalen koffie een paar dagen in huis zal staan, zal de geur wel verdwijnen. Een snellere oplossing is het verbanden van een laurierblaadje. Daardoor verdwijnt de geur snel uit je huis.

Kruidenmengsel

Een geurkaars helpt natuurlijk tegen geurtjes in huis, maar je kunt ook zelf een mengsel maken om de lucht te verfrissen. Dat kun je met water en azijn op het vuur tijdens het gourmetten doen, maar ook na het eten kan zo’n mengsel helpen. Meng daarvoor de schillen van citrusvruchten met kruidnagel, nootmuskaat en een kaneelstukje. Zet dit met een laag water op laag vuur en binnen een paar minuten ruikt het weer heerlijk in huis. Dit kun je ook doen met rozemarijn, wat citroensap en vanillearoma.

