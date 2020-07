Goed nieuws voor Grease-fans: er komt een vervolgfilm aan

Heb jij de film Grease al ontelbaar veel keren gekeken? En krijg je nog steeds kippenvel als je nummers als Grease lightning en Summer nights hoort? Dan hebben wij goed nieuws voor je: ruim 40 jaar na de release werkt filmstudio Paramount aan een nieuwe film.

Het gaat hierbij om een zogeheten ‘prequel’ wat betekent dat het gebeurtenissen laat zien die zich vóór de eerste film hebben afgespeeld.

In de film uit 1978 speelden John Travolta en Olivia Newton John de hoofdrollen. De 2 zongen het nummer Summer nights over hun eerste ontmoeting en zomerliefde. Juist dit nummer zou de inspiratie zijn voor de prequel die de filmstudio wil gaan maken. In de nieuwe film Summer lovin zien we alles over de avond dat de hoofdrolspelers elkaar ontmoeten.

Eerdere vervolgfilm

Filmstudio regisseur Brett Haley zou gevraagd zijn om de nieuwe film te gaan regisseren. Hij is al onder andere bekend van de films Heart beats loud, All the bright places en The hero. De Grease-prequel zal echter zijn eerste grote project zijn. Het is overigens niet de eerste keer dat er een nieuwe Grease-film wordt gemaakt. In 1982 kreeg de film namelijk een vervolg met in de hoofdrol een piepjonge Michelle Pfeiffer. De film werd geen grote hit, maar wie weet is dat met deze prequel anders.

Meer Grease-films

Volgens Deadline is Paramount zó ontzettend enthousiast, dat ze mogelijk een hele reeks Grease-films willen maken als deze prequel gaat scoren. Het is nog niet bekend welke acteurs en actrices een rol in de films zullen spelen. Wordt vervolgd dus…

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Cosmopolitan, Deadline. Beeld: Getty Images