Oeps, foutje: dít is de grappigste 'taalvout' van 2019

Iedereen kan zich weleens ergeren aan een taalfout, maar er zijn natuurlijk ook taalfouten waar we alleen maar hard om kunnen lachen.

Daarom maakt de humoristische taalsite Taalvoutjes ieder jaar de ‘Taalvout van het jaar’ bekend.

Drijfzand

De afgelopen weken konden fans stemmen op 20 van de grappigste en populairste taalfouten uit het afgelopen jaar. Dit jaar gaat de eerste plaats naar een flinke uitglijder: een bord waarop in meerdere talen voor drijfzand gewaarschuwd wordt, maar de Duitsers worden ‘hartelijk welkom’ geheten. Deze ‘taalvout’ kreeg maar liefst 24% van de stemmen.

Pareltjes

“Elk jaar is het ook voor ons weer een verrassing welke taalfout we aan onze eregalerij toe mogen voegen”, vertelt Vellah Bogle, oprichtster van Taalvoutjes, aan Metro. “De prijzenkast is al gevuld met een vegetarische slager die in de diepvries ligt, een bus met de slogan ‘uw probleem, ons een zorg’ en een bakker die zijn eigen taarten berijdt.” Ze noemt ze dan ook stuk voor stuk pareltjes.

Nummer 1:

Nummer 2:



Nummer 3:



Bron: Taalvoutjes. Beeld: iStock