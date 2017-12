Dít is de grappigste trouwfoto van het jaar

Het is niet de meest standaard trouwfoto, maar juist daarom extra grappig. Fotograaf Ja’eli van Beveren won er deze week een award mee van de Masters of Dutch Wedding Photography.

Van Beveren maakte de foto in september in Vledder, Drenthe. Tijdens het schieten van andere foto’s zag ze in haar ooghoek hoe het zoontje van de bruid, Julian, zijn plas niet meer op kon houden en werd geholpen door oma.

Altijd plassen

“Mijn schoonmoeder dacht: ik laat hem snel plassen. En ik was druk met anderen dingen”, vertelt bruid Koby van Dongen aan Hart van Nederland. “Hij moet altijd plassen en vooral op de momenten dat het niet kan.”

Hard gelachen

De fotograaf zag direct dat ze goud in handen had en stuurde de foto naar de Masters of Dutch Wedding Photography. Topfotografen van over de hele wereld beoordeelden de foto’s en die van Ja’eli kwam als winnaar uit de bus. Ook bruidspaar Roy en Koby van Dongen zijn blij met de prijs. “We hebben er zo hard om gelachen”, vertelt Koby.

Bron: HvN. Beeld: Ja’eli van Beveren