5x híer moet je aan denken wanneer je weer gaat grasmaaien

Met de goede weersverwachtingen slaan we massaal weer aan het tuinieren. Want ja, je wilt toch wel dat je tuin er een beetje netjes bij ligt als je erin zit te genieten van het weer.

En dat geldt dus ook voor je gazon. Maar om het gras in goede conditie te krijgen, is meer nodig dan simpelweg een rondje maaien. Met deze tips zorg je dat je grasveld er prachtig bij ligt.

1. Ruim het gazon op

Om de messen van de grasmaaier niet te beschadigen, is het van belang om eerst het een en ander van het gras af te halen. Ruim als eerst verdwaalde takken en stenen op voor je de grasmaaier van stal haalt.

2. Maai beetje bij beetje

Snijd tijdens een maaibeurt nooit meer dan 1/3 van een grassprietje af. Begin bij een eerste ronde en verlaag de graslengte geleidelijk in de weken erna. Maai je het gras te kort of te snel, dan kan het voor onkruidplagen zorgen. Dat wil je niet!

3. Werk netjes, ook langs de randjes

Het bijwerken van de randjes van het gazon is belangrijk om het netjes te laten ogen. Een vergeten klusje, maar erg zonde als je na het zwoegen en zweten in de tuin niet nog eventjes bijknipt.

4. Laat resten gras liggen

Zit het maaien erop? Laat dan de korte grassnippers liggen. Deze zorgen voor een kwart van de bemesting van je gazon en daardoor heeft het grasperk minder water nodig. Lange grassprieten daarentegen kun je beter wél opruimen, want dit kan voor lelijke plekken in het gazon zorgen. Hark de lange sprieten op of gebruik de speciale opvangbak van je grasmaaier.

5. Sproei in de ochtend

Als het zo’n warme dag is als de laatste dagen, dan is het geen goed idee om midden op de dag de sproeier aan te zetten. Het water is dan al verdampt voordat het bij de wortel is, of de druppels dienen als ‘vergrootglas’ en drogen het gras dus uit. Het beste moment om de sproeier in de tuin zijn werk te laten doen is ’s ochtends. De lucht is dan nog koel en het water kan dan beter naar de wortels van het gras komen.

Bron: countryliving.com.

