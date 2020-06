Graslelie stekken? Zó doe je dat snel en heel gemakkelijk

De graslelie is een van de makkelijkste planten om in leven te houden. Zelfs het stekken van de graslelie lukt iedereen, ook als je geen groene vingers hebt.

Het vermeerderen van de graslelie is zo makkelijk, omdat de kleine stekjes gewoon al aan de plant zelf groeien. Zo heb je in plaats van één prachtig graslelie, binnen de kortste keren meerdere plantjes in huis.

Er zijn 3 verschillende manieren om de graslelie te stekken:

1. In de lucht

In de lente groeien er aan graslelie stengels, met daaraan weer bloemetjes. Dit zijn babyplantjes en die baby’s kun je gewoon van de moederplant afknippen en in een eigen potje zetten. Zorg er wel voor dat de wortels een centimeter of iets langer zijn. Makkelijker kan haast niet, toch?