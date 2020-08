€ 20 uitgeven aan parkeerkosten voor een dagje strand? Die vlieger gaat niet op. Er zijn in Nederland namelijk nog een paar stranden waar gratis parkeren de norm is. Wil je er tijdens de komende warme dagen op uit? Dan weet je vanaf nu waar je het best naartoe kunt gaan.

Stressen om een parkeerplek en vervolgens de volle mep betalen voor een dagje strand… Dat hoeft niet langer. De volgende Nederlandse stranden maken gratis parkeren mogelijk.

Advertentie

Gratis parkeren aan het strand

Wie gratis wil parkeren kan niet naar populaire stranden als Scheveningen en Zandvoort. Maar de volgende stranden zijn minstens zo leuk én waarschijnlijk nog een stukje rustiger ook. Bij de volgende gemeenten ben je aan het juiste adres, aldus het AD.