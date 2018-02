John Travolta en Olivia Newton-John werken stiekem aan een 'Grease'-reünie

John Travolta (64) en Olivia Newton-John (69) werken stiekem aan een reünie van Grease. Dat geeft de acteur toe in een interview met de Britse krant Mirror.

Tell us all about it, stud.

Grote plannen voor Grease-fans

Veertig jaar geleden (veertig jaar!) kwam de filmmusical Grease uit. Die leverde John Travolta als Danny Zucko en Olivia Newton-John als Sandy Olsson wereldwijde roem op. Om dit jubileum te vieren, hebben de acteurs in het diepste geheim de koppen bij elkaar gestoken voor een reünie. “We hebben grote plannen dit jaar”, laat John hierover los. “Maar ik kan daar nog niks over vertellen.” Nog héél even wachten, belooft hij de Grease-fans. “Ik kan wel huilen als ik eraan denk. Jullie gaan het geweldig vinden!”

Zingen en nieuwe film

Een insider vertelt Mirror dat Travolta en Newton-John weer samen willen gaan zingen, speciaal voor de reünie. “Ze hebben van alles aangeboden gekregen: van een wereldtour tot en met een tv-special waarin ze het liefdesdrama nog eens naspelen.” De geruchten gaan zelfs dat er een speciale versie van de film in de bioscoop komt.

Beste duet ooit

Mochten Danny en Sandy in 2018 het podium weer bestormen, dan weten we in ieder geval welke liedjes ze sowieso zullen zingen. “‘You’re the one that I want’ is het beste duet ooit”, zegt Travolta. “En ‘Hopelessly devoted to you’ ook.”

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Mirror. Beeld: ANP

Dol op musicals en muziek? In de Libelle Shop scoor je met korting kaarten voor de leukste en mooiste voorstellingen, zoals On Your Feet!