'Grey’s Anatomy'-fan? Dan is deze nieuwe serie iets voor jou

Niet alleen spannende operaties en het drukke werkleven van de artsen, maar een meeslepend verhaal met pure liefde voor de medemens: daar gaat de nieuwe serie ‘New Amsterdam’ over.

Dit zou zomaar eens onze nieuwe favoriete ziekenhuisserie kunnen worden!

Waargebeurd

New Amsterdam speelt zich af in het New Amsterdam-ziekenhuis in New York. De serie is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van dokter Max Goodwin, gespeeld door Ryan Eggold. Max vindt dat zijn afdeling, cardiochirurgie, teveel gefocust is op het maken van winst, in plaats van het verzorgen van mensen. Daarom ontslaat Max de hele afdeling.

Hij wil de touwtjes zelf in handen nemen en ervoor zorgen dat het New Amsterdam-ziekenhuis zich weer gaat focussen op de medemens. Belangrijk detail: Max heeft zelf kanker, maar dit weerhoudt hem niet om zich volledig te focussen op het beter maken van andere mensen.

NET 5

New Amsterdam ging in oktober al van start in Amerika. En met succes: ze hebben de serie verlengd met negen afleveringen. Hierdoor telt het eerste seizoen 22 afleveringen. Vanaf morgen is New Amsterdam ook in Nederland te zien, om 21.30 op NET 5.

Bekijk hier de trailer van New Amsterdam.

