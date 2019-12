Waarom Griekenland als vakantiebestemming populairder dan ooit is

Voor veel mensen is het 1 van de leukste dingen om uit te zoeken: wát wordt de bestemming van de volgende vakantie? Het blijkt dat vooral Griekenland de laatste tijd razend populair is onder vakantiegangers.

Dat is de uitkomst van een onderzoek van Corendon en TUI. Het aantal boekingen naar het Zuid-Europese vakantieland stijgt fors.

Uitgebreide keuze

Eline Skarveli van het Grieks Verkeersbureau begrijpt wel waarom we Griekenland zo’n fijne bestemming vinden. “Griekenland blijft de Nederlanders boeien. Dat komt onder meer door de uitgebreide keuze aan activiteiten. Van culturele en archeologische hoogtepunten tot prachtige wandelroutes. Of zelfs zeiltochten van eiland naar eiland”, vertelt ze.

Waarom Griekenland nog meer zo in trek is? Het land is goed bereikbaar en je hoeft er maar 3 tot 4 uur voor te vliegen. Ook niet onbelangrijk: het is er bijna altijd mooi weer. Zo schijnt op Kreta de zon maar liefst 2800 uur per jaar! Veel mensen zijn dol op de Griekse keuken en over het algemeen is het er niet duur. Én de Grieken worden bestempeld als enorm gastvrij, waardoor je je er gauw thuis voelt.

Ook Portugal is zo’n geliefde vakantiebestemming. Ontdek bijvoorbeeld het Portugese eiland Madeira en laat je verrassen:

Bron: Zoover & ANP. Beeld: iStock