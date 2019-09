Als je niet kunt wachten: dit jaar zijn 'griezelkerstbomen' in oktober al hip

Voor iedereen die het maar saai vindt dat je maar een paar weken per jaar een kerstboom in huis hebt staan, is er goed nieuws.

Een nieuwe trend is namelijk ontstaan waardoor je al in oktober met een geldige reden een boom in je huis mag zetten.

Kleuren

De ‘halloweenboom’ is hipper dan ooit. Ofwel: een kerstboom, maar dan met griezelballen. Doodskoppen, pompoenen, oranje strikjes, spookjes en ‘nep’ spinnenwebben: alles wat een beetje eng is, mag de boom in. En wat de kleuren betreft mag je alle kanten op. Simpel rood en groen hoef je het niet te houden. Je mag ook kiezen voor roze met zwart, oranje met zwart of paars en zwart.

De ‘halloweenboom’ verovert momenteel Amerikaanse social media en duikt op allerlei foto’s op. Hipper dan ooit, het griezelfeest, dat we op 31 oktober vieren. Traditioneel wordt Halloween vooral gevierd in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada.

Bron: Flair België. Beeld: Instagram