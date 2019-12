Een witte kerst kunnen we dit jaar definitief op ons buik schrijven. De kerstdagen verlopen wisselvallig met hier en daar een bui.

Volgens Weeronline zien de voorspellingen voor kerstavond er onstuimig uit. Enkele buien trekken over het land en de windkracht neemt toe. In het zuiden en zuidwesten is er zelfs kans op windstoten van 70 kilometer per uur. In de loop van de avond neemt de wind wel wat af, maar een zonnige Kerst wordt het helaas niet.

Eerste en Tweede Kerstdag

Op Eerste Kerstdag trekken er ’s ochtends buien over het land, maar in de middag is het overwegend droog. Het wordt zo’n 8 tot 9 graden en in het zuidwesten kan zelfs de 10 graden aangetikt worden. Tweede Kerstdag wordt grijs, maar blijft wel droog. Het wordt iets frisser dan de dag ervoor, maar met 6 tot 7 graden is het niet koud.

Bron: Weeronline.nl. Beeld: ANP