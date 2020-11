Dit betekenen de groene en oranje bolletjes op je iPhone

Als je onlangs de nieuwe software-update (iOs) op je iPhone hebt geïnstalleerd, dan is het je vast al opgevallen dat je soms een groen of oranje bolletje op je scherm ziet. Wat betekenen die bolletjes en waar dienen ze voor?

Ze hebben alles met je privacy te maken.

Het groene balletje verschijnt rechtsboven in je scherm wanneer een geopende app je camera gebruikt. Dus bijvoorbeeld als je foto’s maakt via je Facebook of Instagram-app. Het oranje balletje verschijnt in beeld als de microfoon van je telefoon wordt gebruikt door een app. Dus bijvoorbeeld tijdens het inspreken van een spraakbericht op WhatsApp of als je iemand belt met de luidspreker aan.

Wat als je op dat moment helemaal niks gebruikt?

Heb je een groen of oranje bolletje op je iPhone-scherm, maar gebruik je je camera of microfoon op dat moment niet? Dan is het waarschijnlijk een app die je camera of microfoon op de achtergrond gebruikt. Om erachter te komen welke app dat is, kun je het bedieningspaneel op je telefoon controleren. Bovenaan komt dan te staan welke app jouw microfoon of camera op de achtergrond gebruikt.

Hoe kun je het stoppen?

Als je niet wilt dat je microfoon of camera zomaar worden gebruikt, moet je de desbetreffende app afsluiten om dit te stoppen. Hoe je dit doet verschilt per iPhone. Zo kun je op iPhones met een home-knop twee keer op deze home-knop drukken en vervolgens de app die je wilt afsluiten naar boven vegen. Op de nieuwere iPhones swipe je van beneden naar boven om recent geopende apps te bekijken. Veeg de app die je wilt afsluiten naar boven. Wil je helemaal niet dat de app je camera of microfoon gebruikt? Verander dit dan bij Instellingen.

Bron: Radar. Beeld: iStock