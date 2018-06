Geen groene vingers of ga je op vakantie? Dít zijn de planten voor jou

Met het aankomende vakantieseizoen in je achterhoofd, lijkt het misschien niet zo’n heel goed idee om nog nieuwe planten aan te schaffen. Meestal gaan ze namelijk toch maar dood wanneer je een paar weken weg bent. Maar heb jij nu echt een plantenverslaving en wil je per se je jungle aanvullen, dan zijn dit dé soorten die je vakantie wel overleven.

Misschien heeft jouw buurvrouw wel groene vingers en wil ze met liefde je planten onderhouden als je weg bent, maar voor iedereen die iets minder geluk heeft: onderstaande groene vrienden kun je met een gerust hart een paar weken achterlaten. Ook een goede tip als jouw planten op de één of andere manier sowieso nooit lijken te overleven…

Condities

Een aantal plantensoorten is nu eenmaal heel makkelijk. Denk maar aan cactussen of vetplanten, die in hun ‘normale’ condities groeien in woestijnen en op dorre plaatsen. Je kunt je voorstellen dat ze bij jou in de pot dus ook niet iedere dag of zelfs wekelijks water nodig hebben. Maar ook grotere soorten als de gatenplant en kamerpalm kunnen rustig een tijdje zonder.

Het is belangrijk om naar de situatie in je huis te kijken. Hou je gedurende de trip de gordijnen dicht dan is het verstandig om een plant te kiezen die weinig licht nodig heeft. Een voorbeeld hiervan is weer de kamerpalm, maar ook de vrouwentongen en de drakenklim-op doen het prima in het donker.

Roze

Heb je liever een wat kleurrijkere plant? De Indische rubberboom is een makkelijke plant en bestaat zelfs in het roze. Het enige waar je rekening mee moet houden, is dat het sap van deze plant giftig bij inname en irriterend bij aanraking is. Niet erg geschikt voor bij kinderen of huisdieren, dus. Maar daar staat wel tegenover dat je in frisse lucht thuiskomt; de plant is zuiverend.

