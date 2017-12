Libelle Legt Uit: hoe ontstaat de groengrijze kleur in een gekookt ei?

Soms heeft de dooier van een gekookt ei vanbinnen een groengrijze kleur. Hoe komt dat? En het ziet er niet zo smakelijk uit, maar is het wel veilig om zo’n ei te eten?

Patricia Schutte, woordvoerder van het Voedingscentrum, weet het antwoord op deze vraag. “Als je eieren te lang laat koken, ontstaat er rond de dooier een groenachtige ring als gevolg van een reactie van ijzer en zwavelhoudende bestanddelen”, legt ze uit. Te lang is in dit geval langer dan 8 minuten, de tijd om een ei hard te koken. “Daarna heb je meer kans op het ontstaan van de groene kleur”.

Minder aantrekkelijk

Gelukkig hoeven we ons geen zorgen te maken als je een kleurig ei op je bord vindt. “Het oogt minder aantrekkelijk, maar is niet schadelijk”, aldus Schutte. Een gekookt ei kun je in de koelkast nog een week bewaren.

Beeld: iStock